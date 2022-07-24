بدء اختبارات القدرات في 6 كليات بجامعة المنيا غدا.. المستندات المطلوبة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن بدء مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا، أعماله في تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وتضم هذه الكليات، الفنون الجميلة «فنون وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية «بنين وبنات»، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات.

يأتي ذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري وحتى السبت 6 أغسطس القادم، ويتم تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هـنـا.

المستندات المطلوبة لامتحانات القدرات

وقال رئيس الجامعة، إنه يجب على الطالب أن يصطحب رقم جلوسه في الثانوية العامة وصورة من كل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد 2 صورة شخصية.

توفير معامل لإجراء الاختبارات

وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالإخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين، موضحا أن اختبارات القدرات تُجرى في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، علما بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية المصرية

وأوضحت جامعة المنيا أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (3 – 5) سنوات.