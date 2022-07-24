«لافروف»: ننفذ عملياتنا العسكرية في أوكرانيا بسبب إهمال مخاوفنا المشروعة

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنّ بلاده بدأت العمليات العسكرية في أوكرانيا بسبب إهمال المخاوف المشروعة لروسيا بشأن أمنها بدءًا من التوسع في حلف الناتو حيث يقترب أكثر فأكثر من الحدود الروسية على الرغم من الوعود التي تم تقديمها للاتحاد السوفيتي قبل تفككه.

حشد دول الاتحاد السوفيتي للانضمام للناتو

وأضاف لافروف، في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «بالطبع يتم حشد دول كانت أعضاء في الاتحاد السوفيتي من بينها أوكرانيا لكي تنضم إلى الناتو، وجرى اختيار أوكرانيا كي تكون ضد روسيا، لقد تم ملئها بالأسلحة ومن المخطط إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضيها».

إلغاء اللغة الروسية

وتابع: «منظمو الانقلاب غير المشروع في عام 2014 لم يلتزموا بأي وعود تم تقديمها، وقادة الانقلاب بعد توليهم السلطة أعلنوا نواياهم بشأن القضاء على الوجود الروسي في كييف والقرم، وذلك بإلغاء اللغة الروسية هناك».