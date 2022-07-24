غلق 3 منشآت مخالفة وتحرير 15 محضرا متنوعا في حملات مكبرة وسط الإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية وجهاز حماية المستهلك، حملات رقابية على أسواق السلع والمواد الغذائية لضبط الأسواق، حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس والسلع منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع والتلاعب بالأسعار، وذلك برئاسة المهندسة عزة سعد، وفريق العمل التابع لحي وسط، وبقيادة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

مواد غذائية دون بيانات

ونتج عن الحملات تحرير محضر حيازة سمن مجهول المصدر وبدون بيانات بعدد 45 «برطمان» زجاجي زنة الواحد كجم تقريبا، وتحرير محضر حيازة أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم والمحظور استخدامها بأماكن بها غاز، وتم تحريز عدد 3 أسطوانات حجم كبير.

حيازة أغذية مجهولة المصدر

كما أسفرت الحملات عن ضبط 8 كجم كنافة و5 كجم جلاش مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وبها فساد ظاهري، وتحرير عدد 11 محضرا لعدم حمل شهادة صحية سارية وقت الضبط، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب إغلاق عدد 3 منشآت، كما تم تحرير العديد من محاضر الإشغالات والرصد البيئي ومخالفة لقانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.