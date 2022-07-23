قطع المياه عن 4 مناطق في الإسكندرية غدا.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن 4 مناطق غربا، غدا الأحد، وذلك نظراً لأعمال الصيانة الطارئة بالخط المغذي لرافع «مبارك 14» قطر 600 مم، والذي يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن مناطق «عبد القادر بحري - مساكن مبارك - مساكن الثلاث بلوكات - شارع 10».

موعد عودة المياه في مناطق غرب الإسكندرية غدا

وبحسب بيان «مياه الشرب» في الإسكندرية، فإن انقطاع المياه سيكون غدا الأحد في الساعة 8 صباحاً، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة، لذا تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وذلك من خلال تخزين المياه وتدبير اللازم في ظل الاحتياج الشديد للمياه.

رئيس «مياه الشرب» يتفقد فرعي المندرة وسيدي بشر

في سياق آخر، تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سير العمل بفرعي خدمة العملاء بالمندرة وسيدي بشر، والتي فتحت باب تلقي الطلبات والتعاقدات والخدمات أيام الجمعة والسبت، وحتى الساعة 9 مساء.

زيادة ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء

وقال «جابر» إن زيادة ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء ببعض فروع الشركة، يهدف لتقديم خدمة متميزة للعاملين ومنعا لتكدس العملاء بالفروع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ووجه «جابر» الشكر لجميع العاملين بالفروع التجارية، على ما قاموا به خلال الأيام الماضية واستمرار العمل بعد الأوقات الرسمية.