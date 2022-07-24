تركيب 3 ماكينات صرف آلي ضمن «حياة كريمة» في شربين «صور»

يسير العمل في مشروعات حياة كريمة بمعدلات إنجاز أعلى من المتوقع لها من أجل التخفيف عن كاهل الفئات الأشد احتياجا، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا في نسب التنفيذ بجميع القرى، حيث يسابق جميع العاملين في مواقع العمل؛ سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية وفق الجدول الزمني المحدد بمعايير جودة عالية وسط متابعة ميدانية مستمرة من المحافظين ومختلف المسؤولين لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي عقبات.

مشروعات حياة كريمة في شربين

وقالت مؤسسة حياة كريمة، إن مشروعات المبادرة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، التي يجرى العمل بها حاليا تنفذ على أكمل وجه، مشيرة إلى أن أبرزها في قطاع الصحة والمجتمع؛ مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات ومركز الأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي.

وتابعت المؤسسة: «تمت متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات كالزراعة؛ وأبرزها مجمع زراعي متطور بكفر الترعة القديم، وكذلك التعليم، حيث تم إنجاز إحلال وتجديد مدرسة ابتدائي، وتنفيذ مركز شباب الضهرية، وتجديد ثلاثة من الكباري إلى جانب إنشاء كوبري جديد بالضهرية».

وأضافت أن عمليات التطوير في المركز تشمل عددا من القطاعات الأخرى، وجار تبطين ترعة الساحل وتركيب ثلاث ماكينات صرف آلي من بنك مصر والأهلي والتنمية الزراعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة محطة مياه الشرب برأس الخليج، وكذلك محطات محولات الكهرباء، ولا يزال العمل مستمرا في باقي المحافظة.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أن العمل لا يزال متواصلًا في مشروعات حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كل القطاعات.