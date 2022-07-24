إنشاء محطة معالجة صرف صحي لخدمة 17 قرية ضمن «حياة كريمة» بمغاغة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بمركز مغاغة شمال المحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري العمل عليها بمختلف القطاعات الخدمية بالقرى التابعة للمركز، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري.

إنشاء عمارات سكنية بقرية التوفيقية

ورافق المحافظ، خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي جهاز التعمير، وأعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ المنيا، مشروع إنشاء عمارات سكنية بقرية التوفيقية، محطة معالجة صرف صحي بقرية برطباط، والمقامة على مساحة 11 ألف فدان وتخدم 17 قرية، بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برطباط، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعي بقرية برطباط.

مبادرة «حياة كريمة»

والتقى «القاضي»، بعدد من أهالي القرية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الأهالي وأعضاء مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير والاعزاز لرئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات لقري محافظة المنيا بصفة عامة وقري مركز مغاغة بصفة خاصة، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مر التاريخ.

يذكر أنه يجرى العمل على تنفيذ تلك المشروعات بنطاق 19 قطاعا خدميا بقر مركز مغاغة، كما تشمل المبادرة عدد كبير من قري المحافظة بمعظم المراكز.