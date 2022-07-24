تطورات الحالة الصحية لـ5 نجوم.. بينهم عادل إمام وهشام سليم

تصدر الفنان هشام سليم محركات البحث جوجل عقب انتشار بعض الأقاويل عن تدهور حالته الصحية بعد إعلان إصابته بمرض السرطان في مايو الماضي، فأصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، علمًا بأن مرض السرطان عانى منه أيضا والده الراحل المايسترو صالح سليم.

خلال السطور التالية نستعرض آخر تطورات الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن، تصدرت أسماؤهم محركات البحث خلال الفترة الماضية ولعل أبرزهم الفنان هشام سليم والفنان عادل إمام.

هشام سليم

في مايو الماضي أعلن الفنان هشام سليم عن إصابته بمرض السرطان بمنطقة الصدر في يناير الماضي لكنه كان يتكتم على نبأ إصابته بالمرض الأسود وطالب المقربين له بعدم الإفصاح عن إصابته لكي لا ينزعج أحد، بحسب تصريحات له لـ «الوطن».

عادل إمام

حالة الفنان الكبير عادل إمام بصحة جيدة ووضعه الصحي مستقرة، بحسب ما أكده المنتج عصام إمام في تصريحات لـ «الوطن»، لافتا إلى أن غياب عادل إمام عن زفاف ابنة شقيقه كان حفاظا عليه من فيروس كورونا وحتى لا يصاب بأي عدوى.

أشرف عبد الغفور

أعلن الفنان أشرف عبدالغفور عن إصابته بفيروس كورونا مطالبا الجمهور بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء، كاشفا أنه يواجه صعوبة في الحديث إلا أن أعراض المرض عليه خفيفة ويتناول الأدوية بانتظام، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ «الوطن».

حمدي الوزير

خرج الفنان حمدي الوزير من المستشفى وذلك بعد إجرائه لعملية دقيقة في القلب خلال الأيام الماضية وخضوعه لأكثر من 8 أيام دخل الرعاية المركزة، وذلك بحسب ما أعلن عنه المخرج المسرحي حسن الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد عبد الرحمن «توتة»

نفى الفنان محمد عبدالرحمن «توتة» بعض الأنباء عن فقدانه للنطق بعد إجرائه عملية القلب المفتوح منذ أسبوع، مبديا استياءه الشديد بسبب هذه الإشاعات، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».