«هريدي»: السيسي أكد لـ لافروف ضرورة اللجوء للحل الدبلوماسي بشأن أوكرانيا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القارة الأفريقية بدأها بزيارته إلى جمهورية مصر العربية، والتي سيعقبها عدد من الزيارات الأخرى لعدد من الدول الأفريقية المؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

هريدي: الزيارة جاءت مكملة للزيارة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الزيارة جاءت مكملة للزيارة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، والتي أطلق عليها لقب القمة الثلاثية، وجمعت ما بين كل من إيران وتركيا وروسيا بهدف شرح الخلفيات السياسية والاستراتيجية لقرار روسيا بشن عمليات عسكرية بالداخل الأوكراني.

هريدي: لقاء لافروف بالرئيس السيسي شامل ومثمر

وأوضح أن وزير الخارجية الروسي قد استهل جولته الأفريقية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان اللقاء بينهما مثمرا وشاملا وجرى فيه استعراض ما يحدث في أوكرانيا، كما انتهز الرئيس السيسي تلك المناسبة للتأكيد على الموقف المصري بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث شدد خلال لقائه بضرورة تغلب فكرة الحلول الدبلوماسية وإيجاد تسوية لتلك الأزمة بدلا من شن العمليات العسكرية.

واستطرد: «المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي في جامعة الدول العربية وصف فيه الموقف العربي بأنه موقف عاقل ومتزن، وأشاد بالمبادرة المصرية والتي جرى إطلاقها في أبريل الماضي بتشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للإسهام في الجهود الدولية وإيقاف القتال في أوكرانيا».

وأكد أن المبادرة التي أطلقتها مصر لوقف آلة الحرب في أوكرانيا جاءت من أجل إثبات موقفها السلمي والداعي لحل أي نزاع بالطرق السلمية، حيث إنه جولة الرئيس السيسي الأخيرة إلى عدد من الدول الأوروبية ولقائه بكبار المسؤولين أكد فيها على النهج والطرح المصري الذي يقضي بإيقاف الحرب، لما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.