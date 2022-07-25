كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.. الأقسام وشروط الالتحاق

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان النتيجة وتنسيق الثانوية العامة 2022، ويزداد الاستفسار عن أقسام وتخصصات ونظم الدراسة في الكليات، ومنها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتي تضم عدة أقسام وتدرس بـ3 لغات عربية وإنجليزية وفرنسية، وتخرج كوادر قانونية تتصف بالمصداقية والعدل.

وتقدم «الوطن» معلومات عن كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، منها الأقسام ونظم الدراسة والليسانس وشروط الالتحاق بها.

نظام دراسة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وأكدت جامعة الإسكندرية عبر موقعها الرسمي، أن نظام الدراسة بكلية الحقوق على مدار 4 سنوات دراسية وينقسم إلى فصلين دراسين، وكل فصل دراسي له الامتحان الخاص به ويشترط لحصول الطالب على درجه الليسانس النجاح جميع المقررات في الـ4 سنوات.

كما تتضمن كل فرقة دراسية تمرينات عملية بواقع ساعتين أسبوعيًا، الفرقة الأولى، يكون في مادتي المدخل فصل دراسي أول والاقتصاد فصل دراسي ثاني، باقي الفرق «تطبيقات قضائية» يحددها مجلس الكلية كل عام ولمجلس الكلية أن يقرر تمرينات عملية في مقررات أخرى.

وبالإضافة إلى المقررات الدراسية، يحصل الطالب عن أعمال التمرينات العملية تقدير يضاف إلى تقديراته في الامتحان، ولا يسري نظام التمرينات العملية على الطلاب المنتسبين.

شروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية

تنقسم شروط الالتحاق إلى:

الطلاب المنتظمون:

يلتحق بالكلية الذين يرشحهم مكتب التنسيق ويجيب أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع درجات يتجاوز الحد الادنى الذي يحدده المكتب، والأوراق المطلوبة منهم للتقدم، استمارة الثانوية العامة،شهادة ميلاد كمبيوتر، 6 صور شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.

طلاب الانتساب الموجه:

يرشحهم مكتب التنسيق وفيه تقوم الجامعة بتوفير المعرفة التعليمية للمنتسبين بمقابل مادي، وفيه يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم في حالة حصوله على تقدير جيد، الأوراق المطلوبة منهم للتقدم، استمارة الثانوية العامة، شهادة ميلاد كمبيوتر، 6 صور شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.

طلاب الانتساب العادي:

يلتحق به الحاصلون على مؤهلات عليا، ليسانس أو بكالوريوس، بشرط أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم فني أو أزهري قبل الحصول على المؤهل العالي، مع إحضار موافقة جهة العمل إذا كان يعمل أو شهادة تفرغ إذا كان متفرغا للدراسة ويجوز الالتحاق بهذا النظام للطلاب الحاصلين على البكالوريوس في العلوم العسكرية مع إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بالاضافة إلى أوراق التقدم السالف ذكرها.

أقسام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

-قسم الشريعة الإسلامية: يشمل تخصص الأحكام الشرعية وأصول الفقه.

-قسم القانون المدني: يشمل تخصصات القانون المدني والقانون الزراعي وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين.

-قسم القانون التجاري: يشمل تخصصات القانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي.

-قسم قانون المرافعات: يشمل تخصص قانون المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ.

-قسم القانون الجنائي: يشمل تخصصات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وعلم الإجرام والعقاب.

-قسم القانون العام: يشمل تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون الإداري والقضاء الإداري والإدارة العامة.

-قسم القانون الدولي العام: يشمل تخصص القانون الدولي العام والمنظمات الدولية.

-قسم القانون الدولي الخاص: يشمل تخصص القانون الدولي الخاص.

-قسم فلسفة القانون وتاريخه: يشمل تخصص فلسفة القانون وتاريخ القانون.

-قسم الاقتصاد والمالية العامة: يشمل تخصصات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي.

الدرجة العلمية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وتعطي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية درجة الليسانس في الحقوق، دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام، الاقتصادي السياسي، ودرجه الدكتوراه في الحقوق.وتسعى كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ان تكون قبلة الدراسات القانوينة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.