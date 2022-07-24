مواعيد سيارات خدمة عملاء «مياه الإسكندرية» وأماكن تواجدها

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك عبر 5 مناطق حيوية مقسمة على 3 قطاعات غرب ووسط وشرق، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

سيارات مياه الشرب تسهيلا على المواطنين

وبحسب ما أعلنته شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الجاري حتى نهاية شهر يوليو، فقد تم توزيع السيارات الثلاثة على 5 مناطق بمواعيد عمل مختلفة وذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن سيارات مياه الشرب في الإسكندرية

️- سيارة شرق الإسكندرية: أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، من 9 صباحا لـ 8 مساء.

- سيارة وسط: في منطقة زهران سموحة من 9 صباحا لـ 2 ظهرا، وفي بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز من 3 عصرا لـ 8 مساء.

- سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ 3 عصرا، وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 3.30 عصرا لـ 8.30 مساء.

أرقام تواصل مع سيارات مياه الشرب في الإسكندرية

للتواصل مع سيارة شرق 0127591800

للتواصل مع سيارة وسط 01275918001

للتواصل مع سيارة غرب 01275918003

الخدمات المتوفرة في سيارات مياه الشرب

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير وسدادها

- كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وكذلك فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.