أهالي المنيا ينقذون سائقا ألقى نفسه في نهر النيل من أعلى محور سمالوط

نجح أهالي محافظة المنيا في انتشال سائق من المجرى المائي لنهر النيل قبل تعرضه للغرق، وذلك بعدما ألقى بنفسه من أعلى كوبري النيل بمحور سمالوط شمال المحافظة في ظروف غامضة، مساء أمس السبت.

نقل السائق إلى المستشفى في حالة إعياء

وكان اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز سمالوط، يتضمن قيام شاب يدعى «م. ع»، 27 عاما، يعمل سائق، بإلقاء نفسه في المجرى المائي لنهر النيل من أعلى محور سمالوط، وتمكن الأهالي من انتشاله قبل تعرضه للغرق، وجرى نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي في حالة إعياء شديدة، ويتلقى حاليا العلاج اللازم.

الأهالي ينقذون السائق قبل غرقه بالنيل

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروفها وملابساتها، ومعرفة دوافع السائق الشاب لإلقاء نفسه داخل نهر النيل، مع استدعاء عدد من شهود العيان الذين تدخلوا لإنقاذ الشاب قبل تعرضه للغرق وانتشلوه من النيل لسماع شهادتهم حول الواقعة.