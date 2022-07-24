الشؤون العربية بـ«النواب»: جولات الرئيس الخارجية دفعة قوية لعلاقات ونفوذ مصر

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية الجولات الخارجية، التي أجراها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة، وشملت حضور قمة جدة ثم حوار بطرسبرج في ألمانيا، أعقبتها زيارة صربيا ثم زيارة فرنسا، وعقد لقاء قمة مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

جولات السيسي ولقاءاته بقادة الدول دفعة قوية لنفوذ مصر على المستويين الإقليمي والدولي

ولفت المغازي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين له اليوم، إلى أن جولات الرئيس السيسي ولقاءاته المستمرة، بقادة دول المنطقة والعالم، خلال الأيام الماضية، مثلت دفعة قوية وحقيقية لعلاقات ونفوذ مصر على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بملف الطاقة، والأوضاع في المنطقة والترتيب والاجتماعات التحضيرية لقمة المناخ المقبلة في مصر كوب 27.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى أن الجولات الخارجية للرئيس في منتهى الأهمية لتناولها قضايا مهمة، مثل قضية الطاقة، حيث برزت مصر كقوة مؤثرة، في ملف الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية التي تعصف بالعالم، فيما جاءت مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة، بحضور زعماء الخليج العربي والعديد من الزعماء العرب، لتكون بمثابة القوة المحركة الضخمة لملفات وقضايا المنطقة برمتها، وبالخصوص القضية الفلسطينية وغيرها.

وشدد المغازي، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارات الرئيس السيسي، لكل من صربيا وألمانيا للمشاركة في حوار بطرسبرج وكذلك زيارة فرنسا، فزيارة الرئيس السيسي لصربيا، مهمة ودقيقة، حيث تربط مصر وصربيا علاقات سياسية واقتصادية مهمة، كما استعادت الزيارة دعم الاقتصادات القومية، وزخم العلاقات بين البلدين ودعوة رجال الأعمال الصرب للاستثمار في مصر، وتعد الزيارة انفراجة في العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين.

المغازي: زيارة الرئيس لبرلين محاولة مصرية لتعويض الألمان عن الغاز الروسي

وتابع عضو البرلمان، أن زيارة الرئيس السيسي لبرلين هي محاولة مصرية لتعويض الألمان عن الغاز الروسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة، والزيارة ناجحة بكل المقاييس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والترتيب لقمة المناخ المقبلة.

واختتم النائب يسري المغازي، بأن زيارة فرنسا وهي المحطة الأخيرة للرئيس السيسي، في جولته الخارجية الممتدة، شهدت إجراء مباحثات بين الرئيسين السيسي وماكرون، حيث أعربت فرنسا خلال الزيارة، عن تقديرها لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمعها بالقاهرة، علاوة على تقدير باريس، لجهود مصر ودورها في صون السلم والأمن الإقليميين.