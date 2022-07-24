إزالة 3 مبان مخالفة على مساحة 315 مترا في حملات بطهطا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، جهودها للتصدي لمخالفات البناء وتنفيذ حالات إزالة تعدي على أملاك الدولة بقرى مركز طهطا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حفاظا على الرقعة الزراعية.

إزالة 70 مترا مخالفا في قرية نزلة القاضي

وقامت الوحدة المحلية لمجلس قروي نزلة القاضي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بتنفيذ حالة إزالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة حوالي 70 مترا تقريبا بقرية القبيصات التابعة لمجلس قروي نزلة القاضي بمركز طهطا.

إزالة 120 مترا مخالفا في قرية شطورة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروي قرية شطورة بمركز طهطا، وذلك على مساحة حوالي 120 مترا تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 175 مترا مخالفا في قرية بنجا

كما قام مجلس قروي بنجا التابع لمركز طهطا، بتنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف على مساحة 175 مترا، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.