مصرع 2 وإصابة 11 بينهم نساء في مشاجرات خلال العيد بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج سقوط قتيلين على الأقل، وإصابة 11 آخرين، بينهم عدد من السيدات، في مشاجرات متنوعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، خلال أيام عيد الأضحى، بسبب خلافات الجيرة، أو خلافات مادية، لتتحول فرحة العيد إلى مأساة بمنازل المجني عليهم، وكابوس بمنازل الجناة.

مشاجرة بالأسلحة النارية على «عظام الأضاحي»

ففي أول أيام عيد الأضحى، لقي أحد الأشخاص مصرع، وأصيب 10 آخرون بينهم ثلاثة نساء، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات مالية على ثمن شراء عظام الأضاحي في قرية «القطنة»، بمركز طما، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات طما المركزي، والغنايم العام بمحافظة أسيوط، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل مشاجرة «عظام الأضاحي» بطما

بدأت المشاجرة بين شابين يعملان بتجميع الخردة، أثناء قيامهما بتجميع عظام الأضاحي من الجزارين، بغرض بيعها لمصانع وورش الأعلاف والغراء، فاختلفا على تقسيم حصيلة البيع، فقام أحدهما بإطلاق النار على الأخر من سلاح ناري «بندقية خرطوش»، كانت بحوزته، فأرداه قتيلاً على الفور، لتندلع مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين، شارك فيها عدد من السيدات.

وفي ظاهرة جديدة على صعيد مصر، تم إطلاق النيران على عدد من النساء، مما أدى إلى إصابة 3 سيدات و7 من الرجال خلال المشاجرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 قطع أسلحة نارية مع المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج وأسيوط، كما تم فرض كردون أمني على القرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

مقتل تاجر ماشية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

وفي ثاني أيام عيد الأضحى، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي جثة تاجر ماشية، لقى مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وأفاد شقيقة بأن أحد جيرانهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه، باستخدام سلاح ناري بحوزت÷ن بسبب خلافات الجيرة بينهما في الأرض الزراعية، وتم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

شاب يصيب ابن عمومته بطلق ناري بالخطأ

وفي فجر ثالث أيام العيد، أصيب شاب من مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، بطلق نارى «رش خرطوش»، وتم نقلة لمستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد شقيقه بأنه أثناء تواجد المصاب رفقة ابن عمومتهم على أحد المقاهي، أصيب بطلق ناري بالخطأ، أثناء الهزار، تم ضبط المتهم، وتجري مباحث طهطا تحرياتها لبيان حقيقة الواقعة وملابساتها.