ريمون مقار: يجب تشجيع المنتجين للتصوير في الأماكن السياحية المصرية

قال المنتج ريمون مقار إن قانون تنظيم التصوير التليفزيوني والسينمائي في تنشيط السياحة أمر مهم وضروري، ولكن يجب على الدولة اتخاذ قرارات أكثر تشجيعا للمنتجين من أجل التصوير في السياحة والأماكن العامة المصرية، «المقصد بتاعنا بلد سياحي، والسياحة دخل قومي كبير للبلد، ولما بنصور في أي مكان مينفعش ألاقي صعوبات لأني بخدم البلد».

مقار: بناخد تصاريح كتير جدا جدا علشان نصور

وأضاف «مقار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وللتصوير في الشوارع أو الأماكن السياحية يدفع المنتجون الكثير من الأموال من أجل التصوير في مثل تلك المناطق، «بناخد تصاريح كتير جدا جدا علشان نصور، وبنضطر ننقل المشاهد برة مصر علشان نلحق نسلم أعمالنا، وهناك الكثير من الأعمال الفنية المغلوطة التي قدمت صورة مغلوطة عن مصر بسبب تصويرها خارج البلاد».

مقار: نحتاج إلى إجراءات أكثر للتشجيع على تصوير الأماكن الأثرية للترويج للسياحة

واستطرد: «نحتاج إلى إجراءات أكثر للتشجيع على تصوير الأماكن الأثرية للترويج للسياحة في مصر، وإيجار التصوير الخارجي في الشوارع قد يكلف العمل 10 ملايين جنيه، ودي فلوس مش منطقية، ونرحب بنظام الشباك الواحد، ولكن يجب مراعاة الأسعار الخاصة بأماكن التصوير، ودوري كمنتج إني أطلع بلدي شكلها حلو، ولازم هي تساعدني على ده، ونحتاج شركة تسويق للترويج لتصوير أعمال فنية عالمية تبرز جمال مصر».

وأوضح أن وجود شباك واحد للانتهاء من إجراءات تصوير الأعمال الفنية أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن أحد الأفلام التي كانت تتحدث عن مصر جرى تصويرها خارج مصر نظرا لارتفاع أسعار التصوير، في حين يتم إنتاج 100 فيلم عالمي كل عام في المملكة المغربية، وفي الأردن يتم تصوير الكثير من الأعمال الدرامية العالمية، «إحنا ممكن ندخل ملايين الدولارات باستغلال الأماكن الموجودة في مصر، وصعوبة التراخيص والتصاريح هي اللي بتخلي المنتجين يعزفوا عن التصوير في مصر».

وتابع: «العائد اللي هييجي من مردود السياحة أعلى بكتير جدا من الرسوم اللي هو هيطلبها، وإحنا محتاجين فكر جديد وحوافز من أجل زيادة الدخل والترويج عن السياحة من خلال الترويج للأعمال السينمائية العالمية».