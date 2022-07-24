نص اعترافات المتهمة بخطف «طفل الهرم»: قولت أربيه علشان أنا معنديش عيال

تنشر «الوطن» نص أقوال «بسمة.إ.م» تبلغ من العمر 37 عامًَا، المتهمة الأولى في واقعة خطف الطفل محمد أيمن، البالغ من العمر 3 سنوات، من أمام منزله بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، والمقيدة برقم 22727 جنح الهرم، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب بعدما طلَّقها زوجها فوضعت وشقيقها خطة خطف الطفل، ونفذاها سويا.

وأدلت المتهمة بأقوالها أمام جهات التحقيق، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبسها وشقيقها 15 يومًا للمرة الثالثة.

تعالى هاجيبلك حاجة حلوة

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة صحة الواقعة، أن السيدة اتفقت مع شقيقها على استدراج ذلك الطفل بحجة شراء أشياء من السوبر ماركت له، وخطفه والاحتفاظ به داخل منزلهما، ومن ثم التخطيط للخروج به من المنطقة، ولذلك لرغبة السيدة في تبني طفل لعدم قدرتها على الإنجاب وأن زوجها طلَّقها منذ أشهر لأنها لا تنجب.

وتضمنت أقوال المتهمة الأولى أمام جهات التحقيقات ما يلي:

س / ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنكِ متهمة أنتِ وآخر بخطف الطفل «محمد أيمن أنور»: البالغ من العمر ثلاث سنوات وذلك بطريق التحايل حيث أوهمتيه بإيصاله لذويه وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج / محصلش

س / ما الذي حدث إذا ما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج / اللي حصل إني كنت ماشية أنا وأخويا شحاته في الشارع ولقينا طفل صغير واقف لوحده وبیعیط وإحنا دورنا على أهله ووقفنا به شوية علشان نسلمه لأهله بس محدش من أهله ظهر وإحنا قولنا إن هو تايه وبعد كده قولنا إن إحنا هناخده معانا البيت علشان ناخد بالنا منه لحد الصبح ونروح نسلمه في القسم أو فكرنا نسيبه ليا عشان أربيه علشان أنا معنديش عیال وبعدها بشوية لقينا الحكومة بتخبط علينا ودخلوا علينا البيت وبيسألونا عن الطفل الصغير اللي إحنا أخدناه فإحنا قولنا إن هو عندنا وسلمناه وهما قالولنا إن إحنا خطفنا الواد ده من أهله وده محصلش واللي حصل إن إحنا أخدناه علشان كان لوحده.

س- متی وأین حدث ذلك؟

ج / إحنا لقينا الطفل الصغير يوم الأربعاء 25-5-2022 حوالي الساعة 7:00 مساء ولقينا الحكومة جت البيت عندنا وقبضوا علينا يوم الخميس الفجر بس مش فاكر الساعة كام بالظبط في شارع أبو غابة بالمنشية – الطوابق – فيصل.

س- من كان برفقتك آنذاك؟

ج / أنا كان معايا أخويا شحاته

س / ما مناسبة تواجدكما في المكان والزمان سالفي البيان ؟

ج- إحنا كنا بنجيب طلبات من السوق وراجعين البيت ثاني.