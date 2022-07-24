«التموين»: تحملنا 80% من زيادة الأسعار.. «مش زي فرنسا وألمانيا»

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الكثير من السلع يتم استيرداها من الخارج، وللمواطن الحق أن يشكوا من ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات خلال الفترة الحالية، حيث أنه وبالنسبة للأقماح فتنتج مصر 12 مليون طن قمح سنويا، فيما تستورد 11 مليون طن قمح كدولة.

العشماوي: ظل سعر السولار ثابتا طيلة 30 شهر كاملين

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصاريف الشحن والنقل تضخم من أسعار الاستيراد بشكل كبير، حيث أن مصر من أقل دول العالم فيما يتعلق بأسعار المحروقات، وظل سعر السولار ثابتا طيلة 30 شهرا.

80% من الزيادات التي يشكوا منها المواطن تحملتها الدولة

واستطرد: «80% من زيادات المواد الغذائية التي يشكوا منها المواطن تحملتها الدولة، في حين يتم تمرير الأسعار كما هي في عدد كبير من الدول، وتحملنا كدولة زيادة أسعار 6 سلع استراتيجية كالأقماح والزيوت والذرة والحديد والأسمنت، في حين كانت كلا من ألمانيا وفرنسا تمرر أسعار المنتجات الجديدة كما هي لمواطنيها».

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية قد كبدت دول العالم ما يصل قيمته لـ3 تريليون دولار، حيث تأثر بها 60% من السكان حول العالم، مشيرا إلى أن ما حدث من إفراج على الأقماح من أوكرانيا وسلة حبوب أخرى في روسيا فستسبب إنفراجة كبرى لعدد من الدول بعد الإفراج عن تلك الحبوب الحبيسة، «ووجود ممر أمن هيفرج عن 20 مليون طن من الحبوب، والزيادات اللي حدثت وصلت لـ40%، في حين الأسعار انخفضت بنسب 20% بسبب اتفاق الإفراج عن الحبوب عبر 3 موانئ أوكرانية، والاستيراد ستشوبه بعض التحديات».

وتابع: «الفترة الماضية ما قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هو اقتصاد مختلف عن ما هو قادم، وهناك ولادة لاقتصاد عالمي جديد به الكثير من التحديات، والقادم صعب، والحكومات لو الأمور انضبطت بعض الشئ الحكومات هتنسحب والقطاع الخاص هيرجع مرة أخرى، ومصر هتتشارك مع القطاع الخاص في بعض الصناعات».