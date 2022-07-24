مصاب بجدري القرود: بدأ معي كلدغات البعوض ثم انتشر في 50 جزء من جسدي

قال سيباستيان كوهن، أحد المصابين بجدري القرود في مدينة نيويورك الأمريكية، لصحيفة جارديان البريطانية في تقرير مساء اليوم، إنه أصيب بآفات في كل مكان حرفيًا من جسده.

وقال المصاب إن الآفات ظهرت في البداية على جسده مثل لدغات البعوض قبل أن يتطوروا إلى بثور تنفجر في النهاية، ثم في النهاية جرب قبل ترك ندبة.

المصاب: كان لدي أكثر من 50 إصابة بجسدي بهذه البثور

وأضاف: «هذه أعراض جدري القرود وظهرت على جمجمتي ووجهي وذراعي وساقي وقدمي ويدي وجذعي وظهري وعلى كوعي الأيمن. في الذروة، كان لدي أكثر من 50 إصابة، وحمى 103 درجة فهرنهايت وألم شديد، مما أدى إلى نوبة هلع».

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الذي أدلى بصوته الحاسم لصالح إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير إن خطر الإصابة بجدري القرود معتدل على مستوى العالم، باستثناء أوروبا، حيث اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الخطر مرتفع في القارة العجوز.

مدير عام منظمة الصحة العالمية يحث على عدم وصم مصابي جدري القرود

وأضاف أدهانوم: «على الرغم من أنني أعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، إلا أن هذا تفشي في الوقت الحالي يتركز بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون».

وتابع: «الوصمة والتمييز يمكن أن يكونا خطيرين مثل أي فيروس»، في إشارة إلى ذهاب البعض لاعتبار كل مصابي جدري القرود مثليين أو الإساءة لهم.

أكثر من 2000 حالة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2000 حالة بجدري القرود، في وقت يجري زيادة اللقاحات وتعزيز العلاجات والاختبارات، كما تواصل السلطات الصحية الأمريكية النظر في جميع أنواع الخيارات لمواجهة الفيروس.

وسجل العالم، وفق منظمة الصحة العالمية أكثر من 16 ألف حالة إصابة في أكثر من 60 دولة، كما تم تسجيل 5 وفيات به خلال التفشي الأخير، والذي بدأ بحالة إصابة في بريطانيا لشخص كان قادما من نيجيريا.