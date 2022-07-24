دبلوماسي سابق: رئيس وزراء روسيا جاء بعد جولة الرئيس لأوروبا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي والصربي والمستشار الألماني تضمن الحديث حول الوضع في روسيا وأوكرانيا وكذلك الحديث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم تبادل الرأي مع مختلف القادة لذا حضر وزير خارجية روسيا إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه المفاوضات التي حدثت، مبينا أن إفريقيا والشرق الأوسط ساحة للطرفين الأمريكي والروسي ويحاولا استقطاب الطرفين.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف « حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل الأطراف خاصة الدول النامية لذا تسعى الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا لحل الأزمة في أقرب وقت لتخفيف الضغط عليها، مبينا أن إفريقيا تتأثر أيضا بالتغير المناخي وتدفع الفاتورة كاملة بالتغير المناخي، مؤكدا أن الرئيس السيسي دعا إلى إعمال العقل لحل أزمة التغير المناخي مع ضرورة أن يكون الحديث واضحا وصريحا.

ضرورة استبعاد الحلول العسكرية

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العصر الحالي بعد الخروج من جائحة فيروس كورونا لا يجب أن تحل الأمر بالأدوات العسكرية العنيفة ولكن يجب إعمال العقل، مع عدم دفع الغرب للتحرش بالسيادات القومية للدول مع تسوية النزاعات وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن منتجات عديدة شهدت أزمات وهذا سيفتح باب صراعات، لذا مصر ستعمل على توطين تكنولوجيات حديثة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي.