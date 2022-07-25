وزير التعليم: 1 من كل 100 ألف طالب حاولوا تسريب امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن البعض يتحدث عن الغش في الثانوية العامة الحالية أكثر من واقعه بكثير، بدليل أرقام أو أعداد عدد الطلاب الذين تم ضبطهم أثناء محاولة تصوير الامتحان أو تداوله، إذ بلغ عددهم 80 أو 85 طالبا، وجميعهم تم ضبطهم خلال دقائق، وذلك من عدد طلاب 708 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، «عدد الطلاب دول امتحنوا 10 أسئلة، فنسبة من حاولوا تسريب الامتحان 1 من كل 100 ألف».

نسبة الغش عدد لا يذكر

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تلك النسبة تُعد إنجازا كبيرا للغاية بالمقارنة بنسبة الغش في السنوات الماضية: «عشان كدة بشكر كل الزملاء والأجهزة اللي اشتركت معانا في تأمين الامتحانات، نسبة الغش عدد لا يذكر، وكمان تم ضبطهم وحرمانهم، وبالتالي مفيش تأثير لهؤلاء على جهود الطلاب الآخرين»، موضحًا أنه يُطمئن أولياء الأمور بأن المؤشرات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة أنه لا يوجد طالب استفاد من أي غش أو تداول أسئلة على الإطلاق.

الثانوية العامة العام الحالي في تقديرنا هي أفضل ثانوية عامة

وتابع وزير التريبة والتعليم، والتعليم الفني: «كلهم تم ضبطهم وحرمانهم وبالتالي لم يؤثر على جهود الطلاب»، موضحًا أن الثانوية العامة خلال العام الجاري في تقديرنا هي الأفضل مقارنة بعدد كبير من السنوات من جميع النواحي، «الأجيال المتتابعة الأولاد نفسهم تألفوا مع هذا النظام ويشتغلوا بنظام الـ أوبن بوك والمنصات والأبحاث، وبيشتغلوا بالشكل اللي كنا مستهدفينه»، كما أن الوزارة أنهت كل امتحانات العام الدراسي لكل الفصول في جميع السنوات.