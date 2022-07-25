وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مناهج المرحلة الثانوية لم تتغير ولكن تم تغيير طريقة وأسلوب التقييم، متابعا: «طلاب المرحلة الثانوية لم يتم تأسيسهم بالشكل الصحيح على الطريقة الجديدة للتعليم».

وأضاف طارق شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكم على نظام التعليم الجديد سيكون على المرحلة الابتدائية وليس المرحلة الثانوية، نتيجة تطبيق النظام منذ البداية، متابعا: «الوزارة تستهدف تدريب معلمين لرياض الأطفال والسنوات الأولى».

تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من كي جي 2

وتابع: «نقوم بتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من كي جي 2 داخل كل المدارس الحكومية، وسيتم تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي في النظام الجديد للتعليم».

وأوضح أن الطلاب سيكونون مؤهلين تماما للتعامل مع الامتحانات الدولية، منوها بأن تطبيق النظام التعليمي الجديد يحتاج وقت وفترات تعليمية.

المناهج مصرية تماما ولكن بخبرات دولية

وشدد على أن المناهج التي يتم تدريسها مصرية تماما ولكن بخبرات دولية، لكي نضمن أن تكون الشهادات معتمدة عالميا منذ البداية.

وأفاد بأن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تضم أكثر من 25 مليون طالب، ولكن بفضل المنظومة التعليمة نجحنا في تخطي المرحلة بنجاح، لافتا أن الثانوية العامة العام الحالي كانت الأفضل من كافة النواحي مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التعامل مع نظام التعليم الجديد بشكل ناجح بنسبة كبيرة.

حق المجتهدين لم يهدر

وفيما يخص الغش وتداول الامتحانات، أوضح أن عدد الطلاب الذين تم ضبط من نشر وتداول الامتحانات وعددهم لا يتجاوز85 طالبا، مؤكدا أنهم تم ضبطهم خلال دقائق، «مقارنة عدد محاولات تداول الامتحانات العام الحالي بالأعوام الماضية مختلف تماما، وما تحقق إنجاز كبير جدا».

ووجه حديثه لأولياء الأمور، قائلا: لم يستفيد أحد من تداول الامتحانات، متابعا:« تم ضبط الطلاب وحرمانهم وبالتالي لم يتم إهدار حقوق المجتهدين».