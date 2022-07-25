وزيرا دفاع أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان سبل ردع الجارة الشمالية

يجري وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج سوب»، مباحثات مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن الجمعة المقبل، لمناقشة الأمن في شبه الجزيرة الكورية والردع ضد تهديدات «بيونج يانج» المتطورة، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وسيكون هذا ثاني اجتماع شخصي للوزيرين، بعد محادثاتهما الأولى على هامش «حوار شانجريلا الأمني»، في سنغافورة، الذي انعقد في شهر يونيو الماضي.

وتعمل «واشنطن» و«سول»، على تعزيز التنسيق الأمني ​​وسط تكهنات بأن «بيونج يانج»، قد تصعد التوترات من خلال إجراء تجربة نووية أو أعمال استفزازية أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكروية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يشارك في مراسم وضع حجر أساس جدار العزاء

ومن المنتظر أن يشارك وزير الدفاع الكوري الجنوبي، في مراسم إرساء حجر الأساس لجدار العزاء تكريما وتخليدا لشهداء الحرب الكورية، وأن يضع إكليلا من الزهور على مقبرة «أرلينجتون»، الوطنية.

والجدار هو نصب تذكاري للحرب الكورية يحمل أسماء 36634 جنديًا أمريكيًا و7174 فردًا من التعزيز الكوري للجيش الأمريكي الذين قتلوا خلال الحرب.

ومن المتوقع أن يتشارك الوزيران تقييماتهما بشأن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، ويبحثان بصورة مستفيضة مسائل التحالف الكوري والأمريكي مثل تعزيز الردع الموسع، لمتابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات القمة الكورية - الأمريكية في شهر مايو الماضي.

الدفاع الكورية الجنوبية: «سوب» سيشرح جهود بلاده لتعزيز التحالف مع «واشنطن»

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن «سوب»، سيشرح جهود بلاده من أجل تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة في بيان، إن الجانبين الكوري والأمريكي يخططان خلال الاجتماع لتبادل تقييماتهم حول الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية وإجراء مناقشات حول مختلف قضايا التحالف، بما فيها الجهود المبذولة لتعزيز إنفاذ الردع الموسع.

بدوره، قال مصدر مطلع، إن «سول» تنظر في إرسال ملحق عسكري آخر إلى بولندا، يكون مسؤولا عن التعاون في صناعة الأسلحة.