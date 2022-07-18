الأعلى للجامعات ينتهي من قواعد تنسيق القبول 2022.. الإثنين المقبل

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المقبل بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها وضع الخطوط النهائية ومناقشة الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2022 واختبارات القدرات 2022، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المتوقع أن يتابع المجلس إجراءات الجامعات في الكشف عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وأن يحدد المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بجانب متابعة إجراءات الجامعات الحكومية واستعداداتها لتنسيق القبول وكذلك اختبارات القدرات 2022.

اختبارات القدرات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للتقدم للجامعات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، على أن يتم الكشف عن الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2022، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة، أن اختبارات القبول 2022 للدفعة الثانية سيتم إقرارها يوم الأربعاء المقبل للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن دون رصد أي مشكلات، على أن يتم تنفيذها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 يوم 27 يوليو من الشهر الجاري.