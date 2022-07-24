 موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022.. والجامعات تعلن استعداداتها

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد اختبارات قدرات كلية التمريض 2022 للعام الدراسي الجديد، في إطار استعدادات تنسيق القبول، معلنا غدا الاثنين، بدء موقع التنسيق الإلكتروني، العمل الرسمي لتسجيل اختبارات القدرات 2022، على أن يتوجه الطالب ثاني يوم التسجيل للكلية والجامعة، لسداد قيمة مصروفات اختبارات القدرات، وكذلك معرفة موعد الاختبار، وفقًا للجداول الموضوعة في هذا الشأن.

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022

أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في حديثه لـ«الوطن»، أن موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022 وغيرها من الكليات، يجر تحديده من قبل مجالس الكليات المعنية، مؤكدًا أنه جرى التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن الكليات أنهت كل استعداداتها لاختبارات القدرات 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، استعدادتها لاختبارات القبول 2022، للجولة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات، التي من المقرر أن يجر عقدها مطلع شهر أغسطس المقبل، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الالتزام الكامل بكل الضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا.