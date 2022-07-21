«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»: نسعى لقبول 65 ألف طالب في العام الجديد

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه يجرى حالياً الاستعداد على قدم وساق لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2022-2023 في مختلف الكليات، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع المجلس يوم الاثنين المقبل؛ للوقوف على استعدادات الكليات.

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»: «لدينا 25 جامعة خاصة في مصر بها 2273 كلية ونسعى لقبول 65 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد»، مؤكداً أنه لم يتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد حتى الآن.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الجامعات الخاصة لا تزال عليها الأسبقية حتى الآن، موضحاً أنها تهتم بجودة الخريج من خلال تطوير المقررات الدراسية بصفة مستمرة والتدريبات المكثفة بما يتيح لها تخريج جيل جديد مواكب لسوق العمل.

أبرز الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبر

تضم 14 كلية منها كلية الطب والجراحة وكلية طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والهندسة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والإعلام وفنون الاتصال والاقتصاد والإدارة والتربية والسياحة والفنادق.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب

وتضم 9 كليات منها كلية طب الأسنان والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والهندسة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تضم 15 كلية منها كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

جامعة مصر الدولية

تضم 7 كليات منها كلية طب الأسنان وإدارة الأعمال والألسن والإعلام.

الجامعة الألمانية في مصر

تضم 7 كليات منها كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون.

جامعة بدر

تضم 13 كلية منها كلية طب الفم والأسنان والطب البشري وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والحقوق والطب البيطري وسلامة الغذاء.

الجامعة المصرية الصينية

تضم 4 كلية منها كلية الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية والعلاج الطبيعي.

جامعة حورس

تضم 6 كليات منها كلية الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة.