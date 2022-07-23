موقع التنسيق الإلكتروني 2022.. متاح للتسجيل في اختبار القدرات خلال ساعات

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات المقبلة، التشغيل التجريبي لموقع التنسيق الإلكتروني 2022، للجامعات الحكومية، وذلك لتسجيل اختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم التشغيل الرسمي للموقع بدءًا من يوم الاثنين المقبل، موضحة عدد من الاشتراطات والقواعد التي يجب توافرها من قبل الطلاب لأداء اختبارات القدرات 2022، أبرزها الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

موقع التنسيق الإلكتروني 2022

و أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من النقاط المهمة للطلاب للتسجيل لاختبارات القدرات 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني 2022، ومن أبرزها ضرورة قيام الطالب بالدخول على الموقع، ومن ثم التسجيل من خلال استخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب ليستكمل كافة بيناته الشخصية، على أن يختار الطالب الكليات التي يرغب في التسجيل لها، ومعرفة الأماكن المخصصة للاختبارات والمواعيد الخاصة بالاختبارات، وفي نهاية التسجيل للاختبارات يقوم الطالب بطباعة الإيصال الخاص بالتسجيل ويتوجه بعدها للكلية أو الكليات وفقًا للمواعيد المحددة له.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الدوري لمناقشة الاستعدادات النهائية للكليات، بشأن اختبارات القدرات 2022.

وأكد الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية «بنين» جامعة حلوان، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات 2022، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للواقية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية، لافتا إلى أنه جرى استعادة كافة الاختبارات المعرفية هذا العام بعد أن تم تأجيلها لمدة عامين بسبب أزمة كورونا.