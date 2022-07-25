انتشال جثة شاب غريق من نهر النيل في القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مياه نهر النيل بمنطقة قصر النيل، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة إخطار أسرة الشاب للاستماع لأقوالها حول الواقعة وملابساتها واستلام الجثمان لدفنه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تمّ التنسيق مع الإنقاذ النهري بالقاهرة، وتمكّنت القوات من انتشال الجثة وبالفحص تبين العثور علي المتعلقات الشخصية للشاب الغريق وتبين أنَّه من خلال بطاقة الرقم القومي يدعى «رامي.م.ع» في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.