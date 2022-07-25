الصين مُهددة بتراجع قوتها البشرية الهائلة بعد انخفاض أعداد المواليد

كشفت صحيفة «جلوبال تايمز»، المدعومة من الحكومة الصينية، أنّ عدد سكان الصين من المتوقع أن يتراجع بشكل كبير قبل عام 2025، نقلًا عن مسئول صحي صيني كبير في الحكومة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية، قبل قليل.

بيانات المواليد 2021 الأدنى منذ سنوات

وقال المسؤول الصحي، إنه من المتوقع أن يبدأ عدد سكان البلاد في التراجع بصورة جوهرية وملحوظة بعد أقل من 3 سنوات أي قبل عام 2025، وخاصة بعد ظهور بيانات المواليد الأخيرة والتي نشرتها الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأظهرت البيانات الجديدة أن عدد المواليد في العام الماضي 2021، كان الأدنى منذ عشرات السنوات في عدة أقاليم مختلفة، لافتة إلى أن عدد المواليد على سبيل المثال لا الحصر في إقليم هونان بوسط البلاد، انخفض إلى أقل من 500 ألف مولود لأول مرة منذ 60 عامًا.

وأضافت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية والمدعومة من الحكومة الصينية، أنه على عكس الانخفاض الشديد الذي شهده إقليم هونان بوسط البلاد في عدد المواليد ففي المقابل كان إقليم جوانجدونج بجنوب الصين هو الوحيد الذي شهد أكثر من مليون مولود جديد، وفقا لما نقلته رويترز.

سيدات: السماح بإنجاب 3 مواليد متأخرا

وتعمل الصين خلال السنوات الأخيرة على مواجهة التراجع في عدد المواليد، بل وتعمل على الحد من هذا التراجع والانكماش لدرجة جعلتها تقر تعديلا قانونيا يسمح بإنجاب ثلاثة أطفال في أغسطس من العام الماضي، بدلا من سياسة الطفلين التي أجبرت الصين مواطنيها على الالتزام بها.

ورغم التعديلات التي شهدها القانون في العام الماضي، والتي تسمح بسياسة الإنجاب إلا أن تغيير القانون من قبل حكومة الصين خلال العام الماضي لم يغير الأمر على أرض الواقع، وأرجعت سيدات السبب إلى أن هذا التغيير جاء بعد فوات الأوان، فضلا عن أنهن لا يمتلكن الأمن الوظيفي الكافي لإنجاب 3 أطفال.