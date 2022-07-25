عاجل .. التعليم تنتهي من تصحيح 11 مادة في الثانوية العامة إلكترونيا

أكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ الانتهاء من تصحيح 11 في الثانوية العامة حتى الآن إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى أنَّ أعمال التصحيح ما زالت مستمرة، إذ تمّ الانتهاء من تصحيح الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والجغرافيا والكيمياء والتاريخ والديناميكا والفيزياء.

تصحيح الثانوية العامة إلكتروني دون تدخل العنصر البشري

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ تصحيح الثانوية العامة 2022 يتمّ بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، سواء المواد الأساسية المضافة للمجموع، أو المواد غير المضافة للمجموع، لافتًا إلى أنَّ أعمال التصحيح تتم بشكل دقيق للغاية، لإعطاء كل طالب الدرجات المستحقة له، ولن يتمّ ظلم أي طالب، موضحًا أنَّه لن يتمّ إعطاء أي طالب درجة واحد لا يستحقها، ولن يتمّ التلاعب في نتائج الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس المقبل

وأوضح المصدر، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، علاوة على تقدير الدرجات بشكل إلكتروني، لتجنب حدوث أي أخطاء عند إعداد النتائج في شكلها النهائي، مؤكدا أنه تم رصد 71 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة، وتم تحويل جميعها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، منوهًا إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة الدور سوف تعقد يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

بداية امتحانات الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ15 يوما

وأشار المصدر إلى أنَّ امتحانات الدور الثاني ستبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ تبدأ الامتحانات يوم 20 أغسطس المقبل، وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 28 أغسطس الديناميكا، والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والإستاتيكا.