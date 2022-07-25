لطلاب الثانوية العامة 2022.. تعرف على رابط التسجيل في مؤتمر «اختر كليتك»

يبحث قطاع عريض من طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن طريقة تساعدهم في اختيار الكلية التي تناسب قدراتهم وميولهم وهو ما تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مؤتمرها الثانوي الذي يعقد تحت عنوان «اختر كليتك».

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نقدم في التقرير التالي موعد ورابط المؤتمر السنوي السادس عشر «اختر كليتك» المقدم من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، الموجه لطلاب الثانوية العامة 2022.

موعد ورابط مؤتمر «اختر كليتك»

وفق مكتبة الإسكندرية فإن مؤتمر «اختر كليتك» يعقد يومي 2 و3 أغسطس المقبل، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الجامعة التي تسخر إمكاناتها لدعم وبناء قدرات الشباب، إذ يهدف المؤتمر إلى إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر على الإبداع والابتكار وبناء المستقبل.

ويمكن لـ طلاب الثانوية العامة 2022 حضور مؤتمر «اختر كليتك» من خلال التسجيل المسبق عبر استمارة التسجيل الخاصة بحضور المؤتمر من عبر الصفحة الرسمية لبرنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أهداف مؤتمر «اختر كليتك»

ويستهدف مؤتمر «اختر كليتك» طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة.

يذكر أنَّ برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ينظم المؤتمر سنويًا مذ عام 2006 بالمكتبة، وفي العامين الماضيين تمّ تنظيمه عبر الإنترنت نظرًا للإجراءات التي اتخذتها المكتبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد المشاهدات إلى 100 ألف مشاهدة.