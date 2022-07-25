لطلاب الثانوية العامة.. إضافة 5 برامج جديدة لكلية الهندسة جامعة السويس

في إطار البحث الدائم لطلاب الثانوية العام، بواسطة محرك البحث جوجل، للتعرف على الكليات الجديدة بالجامعات المختلفة، وكذلك الأقسام الجديدة في الكليات المختلفة، تستعرض «الوطن» أقسام كلية الهندسة في جامعة السويس، وكذلك الأقسام المستحدثة للعام الدراسي المقبل.

5 برامج تنتظر إضافتها لكلية الهندسة جامعة السويس

الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أكد لـ«الوطن» أن كلية الهندسة بجامعة السويس تسعى إلى أن تكون واحدة من أفضل الكليات المشهود لها بالريادة إقليميا ودوليا في التعليم الهندسي والبحث العلمي، من خلال تخصصات وبرامج أكاديمية متفردة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الكلية تعمل على تقديم برامج تعليمية مُتقدمة تتميز بالجودة العالية، وتهتم بالمتغيرات المستقبلية التي تواجه المهندسين

وأوضح أن الكلية حاليا تنتظر اعتماد اللائحة الجديدة للكلية، والتي تشمل خمسة برامج لـ بكالوريوس العلوم في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة خلال العام الدراسي المقبل، والتي تشمل برامج «الهندسة المدنية، هندسة، الإنتاج والتصميم الميكانيكي، هندسة القوي الميكانيكية، هندسة القوي الكهربية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات».

أقسام الكلية والدرجات العلمية التي يحصل عليها الخريج

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة جامعة السويس أن الكلية تضم العديد من الأقسام التي تناسب سوق العمل، وتشمل الأقسام العلمية التالية:

أولا: الهندسة المدنية (Civil Engineering)، ويتضمن المجالات التالية:

1- الهندسة الانشائية.

2- الهندسة الجيوتقنية.

3- هندسة إدارة التشييد.

4- هندسة المساحة والجيوديسيا.

5- الهندسة الصحية.

6- هندسة الطرق والنقل والمرور.

7- هندسة الرى والهيدروليكا والموارد المائية.

8- هندسة المواني والمنشآت البحرية.

ثانيا:الهندسة الميكانيكية (Mechanical Engineering)، وتتضمن:

1. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي PMD

2. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوي الميكانيكية

ثالثا: الهندسة الكهربائية ( ُElectrical Engineering)، وتتضمن:

1. برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة القوى الكهربية EPE

2. برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات (ECE)