أسعار تذاكر حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا الأحد المقبل.. تصل لـ310 جنيهات

تستعد المطربة دينا الوديدي لإحياء حفل غنائي ضخم، بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 31 من الشهر الجاري، على هامش موسم حفلات الصيف.

أسعار تذاكر حفل دينا الوديدي

وطرحت التذاكر لحفل دينا الوديدي، التي جاءت كالتالي، الفئة الأولى 160 جنيهًا، والفئة الثانية 310 جنيهات.

ومن المقرر أن تقدم دينا الوديدي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها الشهيرة من أبرزهم «السيرة الهلالية»، «تدور وترجع»، «سكون»، «ياللي معدي»، «كتر الوجع»، وتمتلك المطربة شعبيه كبيرة من الجمهور، الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها والتفاعل معاها علي المسرح.

دينا الوديدي تروّج لحفلها بدار الأوبرا

وكانت دينا الوديدي روّجت لحفلها في دار الأوبرا عبر صحفتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشرت صورة الحفل وعلقت عليها: «وحشتوني جدا، مستنياكم نتقابل قريب».

دينا الوديدى مغنية وملحنة، وممثلة مصرية، عُرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، إذ دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية، درست الأدب الشرقي بالتخصص في الأدب التركي والفارسي في جامعة القاهرة، وتخرجت في عام 2008، وقضت بعض الوقت في العمل كمترجمة وأحيانًا مرشدة سياحية في مصر.