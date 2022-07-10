شيخ الأزهر يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

خدمة ضيوف الرحمن

وأشاد شيخ الأزهر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وحجاج بيت الله الحرام.

توفير كل سبل الراحة للحجاج

وأكد «الطيب»، تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

استضافة مليون حاج

وأعرب شيخ الأزهر عن شكره للمملكة العربية السعودية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة مليون حاج هذا العام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكدًا أن حج هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا في ظل ظروف استثنائية نتيجة استمرار مخاطر جائحة كورونا، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد الحجيج والتيسير عليهم بما يمكنهم من أداء مناسك الحج في انسيابية تامة وسهولة ويسر.