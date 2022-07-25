محمد إمام يحتفل بنجاح فيلم «عمهم».. احتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات

احتفل الفنان محمد عادل إمام، بردود فعل الجمهور، حول فيلمه الجديد «عمهم»، الذي يُعرض في السينمات حاليًا داخل مصر والوطن العربي، موجهًا لهم الشكر والتقدير.

شكرًا على كل الكلام الحلو اللي بتبعتهولي

وقال محمد عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «الحمد لله.. شكرًا لكل جمهور الوطن العربي أنكم خليتم عمهم الأكثر مشاهدة والأعلى إيرادات في كل البلاد، وعلى كل الكلام الحلو اللي بتبعتهولي من ساعة ما الفيلم نزل».

فيلم عمهم يتذيل قائمة الإيرادات في السينمات المصرية أمس الأحد

وتذيل فيلم «عمهم» الإيرادات، أمس الأحد، في السينمات المصرية، حيث جاء في المركز الثالث والأخير، بعد فيلمي «كيرة والجن» و«بحبك»، مُحققًا إيرادات بلغت 1.3 مليون جنيهًا.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

تعرف على أماكن عرض فيلم عمهم حول العالم

وعرض فيلم «عمهم» يوم 7 يوليو في مصر بجميع دور العرض، وبدور العرض في الدول العربية يوم 21 يوليو وهم السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.