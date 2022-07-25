إخماد حريق داخل منزل بمحافظة الغربية.. ماس كهربائي السبب

شهد أحد المنازل السكنية، في قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، حريق اليوم الاثنين، والتهمت النيران محتويات المنزل، دون خسائر بشرية.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحريق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات للمنزل، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ باندلاع النيران في منزل بقرية الدلجمون بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة وباقي العقار.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الحريق نشب في شقة سكنية بأحد المنازل بقرية الدلجمون دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة وباقي العقار، وأن المعاينة الأولية تشير أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وعدم وجود إصابات بشرية في الحريق.

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات في المنزل، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.