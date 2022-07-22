تشريح جثة مسنة لقيت مصرعها اختناقا في حريق شقتها بحلوان

طلبت جهات التحقيق، تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بمسنه تدعى «نادية. م. ع»، لقيت مصرعها خنقا، إثر حريق نشب داخل شقتها بمنطقة حلوان، أمرت بنقل جثمانها إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان سبب الوفاة.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

كما انتدبت خبراء المعمل الجنائي، لمعاينة آثار الحريق ومعرفة ظروف وأسباب اشتعال الحريق، وكلفت رجال المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها للوقوف على أسباب الواقعة، واستدعت عددا من أفراد أسرتها وجيرانها، لسماع أقوالهم، حيال نبأ وفاتها واشتعال الحريق.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف، ليتبين من الانتقال والمعاينة، نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس، وجرى فرض كردون أمني، لوقف امتداد النيران، ومنع انتشارها للعقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

كما دفعت الحماية المدنية على الفور بـ3 سيارات إطفاء، تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ليتبين العثور على صاحبة الشقة متوفية جراتء إختناقها من دخال الحريق.

مقيمة برفقة نجلها.. فشلت في الهروب من الحريق بسبب سنها

وكشفت تحريات المباحث أن المتوفية مسنة مقيمة برفقة نجلها الذي خرج في صباح يوم الحدث متجها لعمله بينما نشب الحريق بعد ذلك أثناء تواجد السيدة داخل الشقة ونظراً لكونها طاعنة في العمر فشلت في الهروب أو التعامل مع الحريق، ولقيت مصرعها خنقاً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف أسباب الحريق وموافاة الناية بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق استمرار التحقيق في الواقعة.