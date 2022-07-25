تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات لمتابعتها في الإجازة

تردد قناة كراميش الجديد واحدة من عبارات البحث الشائعة خلال الدقائق القليلة الماضية والتي يبحث عنها قطاع عريض من المتصفحين عبر المحرك العالمي «جوجل»، لرغبة العديد من الأمهات وأولياء الأمور في متابعة صغارهم القناة خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار المتعلقة بترددات القنوات وغيرها التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة لقرائها، توضح «الوطن» تردد قناة كراميش الجديد، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

يمكن تحميل تردد قناة كراميش الجديد 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11643 من خلال معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 بجودة: HD، واستقطاب أفقي.

ترددت قنوات الأطفال 2022

وفي سياق متصل يوجد العديد من ترددات قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يتناسب مع تلك الفئة العمرية وتفاصيلها كالتلي:

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.