تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تزداد عمليات البحث عبر المحركات العالمية على الإنترنت، عن تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 التي تعرض أفلام الكارتون العالمية بدبلجة عربية، فضلا عن برامج الأطفال، والأغاني الموجهة لصغار السن.

وتستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 لمتابعة أفلام الكارتون وبرامج الأطفال، فضلا عن تردد قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022

ويمكن ضبط تردد قناة الأطفال الشهيرة كرتون نتورك الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط المعلومات كالآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويمكن ضبط التردد عبر القمر الصناعي عرب سات «بدر6»، كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات «بدر 6».

- التردد: 11747 MHz.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 ، هناك العديد من القنوات الفضائية للأطفال، تأتي تردداتها كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديدة وفق موقع القناة على «فيس بوك»، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات

ويمكن للراغبين في ضبط تردد قناة طيور بيبي، اتباع التالي:

- القمر الصناعي: النايل سات

- التردد 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.