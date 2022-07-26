أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-7-2022 في مصر

أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تعتبر محل بحث يومي من جانب ربات البيوت، والمستهلكين، الحرصين على شراء ما يحتاجه المنزل يوميا، او بشكل اسبوعي او شهري، حسب الحاجة.

واليوم الثلاثاء 26 يوليو، تحرص بوابة «الوطن» بشكل مستمرعلى تقديم ، ما يحتاجه القراء والمتابعون، بشكل مستمر، لهذا نوضح من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم، وفق للجولة التى قامت بها«الوطن» في بعض أسواق منطقة الدقي صباح اليوم، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم الثلاثاء بين 45 و50 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- وتراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم 26 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- وسجل سعر الأجنحة، بين 25 و35 جنيهًا.

- وتراوح سعر الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- بلغ كيلو الأوراك نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 5 و5.25 جنيه.

- وبلغت سعر الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- وسجلت سعر الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلو لنحو 220 جنيهًا.

- جاء سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.