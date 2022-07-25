وزيرة الثقافة تشكر إدارة المسرح القومي على اختيار المكرمين: مصر عظيمة بتاريخها

أعربت الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة، بنجاح حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15، والذي أقيم أمس الأحد في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

المهرجان القومي للمسرح

وقالت وزيرة الثقافة لـ«الوطن»، إنّها سعيدة باستمرار المهرجان لـ15 دورة رغم الظروف المحيطة، موضحة أنّ افتتاح الدورة الـ15 أمس أعاد للمسرح أمجاده، وأنّ المهرجان يشهد طفرة كل سنة، وتمثلت هذا العام في تطوير اللائحة لخدمة حالة المسرح.

وأضافت وزير الثقافة، أنّ مشاركات المهرجان القومي للمسرح كانت كبيرة من مسرح الدولة، ومسرح الجامعة، والأقاليم، وأنّ المهرجان على مدار الـ3 أعوام السابقة شهد تطويرا في الحدث ذاته، ووجّهت الشكر لإدارة المهرجان لاختيارها لأسماء المكرمين، مشيرة إلى أنّ مصر عظيمة بتاريخها وفنها.

الشباب على قائمة الاهتمامات

وتابعت عبدالدايم، أنّ وزارة الثقافة تعمل الفترة الماضية على الشباب، لأن أفكارهم مهمة للتطوير، ومواكبة العصر، متمنية من إدارة مهرجان القومي للمسرح، أن تكون الدورة المقبلة بعنوان «المخرج الشاب».

وعن سؤالها بعرض الافتتاح الذي جاء تحت عنوان «يا عزيز عيني»، قالت وزيرة الثقافة: «هذا العرض أكثر من رائع إخراجا وتمثيلا وإعدادا، عرض مسرحي ضخم فني وعلى مستوى عالي».

وزيرة الثقافة: مصر من الدول القليلة في العالم التي لم توقف نشاطتها

واختتمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قائلة: «مصر من الدول القليلة في العالم التي لم توقف نشاطاتها، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي تواجه العالم بأكمله، وهذا الفضل يرجع للقيادة السياسية، ودعمها للنشاطات الفنية والثقافية».