مدير مشروع سور مجرى العيون: افتتاح المرحلة الأولى قريبا «فيديو»

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، أنه تم الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لجميع العمارات السكنية الموجودة بالمنطقة، بإجمالي 79 عمارة، تم تصميمها على الطراز المعماري الإسلامي.

يجري العمل خلال هذه الفترة على أعمال تنسيق الموقع العام

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه يجري العمل خلال هذه الفترة، على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال التشجير واللاند سكيب.

وأوضح «عبد الرحيم»، أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يضم إنشاء مول تجاري، وعدد المشروعات الخدمية، بجوار العمارات السكنية، وذلك لخدمة سكان المنطقة.

كما أشار مدير تنفيذ المشروع، إلى أنه يجري العمل حاليا على الواجهات الخاصة بالمول التجاري ضمن المشروع.

افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال هذه الأيام

وأضاف «عبد الرحيم»، أنه من المرتقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون خلال هذه الأيام، مع استكمال العمل على باقي مراحل المشروع.

وأشار مدير تنفيذ المشروع، إلى أن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، تبلغ نحو 95 فدانًا، وتضم عددًا من العمارات السكنية، بإجمالي 79 عمارة، تشمل نحو 1920 وحدة سكنية، ومتوسط مساحة الشقة الواحدة 150 مترًا مربعًا.

ونوه مدير تنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون، بأن الوحدات السكنية، التي تم تصميمها داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، وبها كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون للسكن بهذه الوحدات السكنية داخل المشروع.

وأوضح «عبد الرحيم» أن جميع الغرف داخل الوحدات السكنية، بها نافذة، تطل على الموقع الخارجي للمشروع.

كما أشار «عبد الرحيم»، إلى أن الدور الواحد، داخل العمارات السكنية بالمشروع، يضم 4 شقق، وتتكون كل شقة من 3 غرف وصالة، و2 حمام، ومطبخ.