لماذا أجّل بنك القاهرة طرح أسهمه في البورصة؟.. خبير يجيب

قرر بنك القاهرة تأجيل طرحه العام بالبورصة المصرية لما بعد نهاية 2022 بسبب ظروف البورصات العالمية غير المواتية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي انهارت على إثرها العديد من الأسهم، وذلك بعد أن كان مقررًا طرح أسهمه قبل نهاية العام الجاري ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

تسعير أسهم بنك القاهرة سبب رئيسي لتأجيل الطرح

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقا، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، أنَّ الظروف العالمية سيئة وغير مواتية لإتمام أية طروحات حكومية في الوقت الحالي، وليس أسهم بنك القاهرة فقط، وذلك تجنبا للتسعير غير العادل للسهم.

بنك القاهرة ينتظر العام الجديد للطرح.. على أمل «وضوح الرؤية»

وأضافت «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تراجع عدد المستثمرين وانخفاض أحجام التداول بالبورصة قد يكون سبباً وراء تأجيل طرح بنك القاهرة حتى انتهاء العام الحالي واتضاح الرؤية، لافتة إلى أنَّ أغلب الأسهم يتم تداولها أقل من سعرها الحقيقي بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست على أداء البورصة.

وتابعت: «الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية غير مواتية لطرح أسهم بنك القاهرة في الوقت الحالي، والبنك الأقدر على توقيت الطرح وفقا لتقديراته للظروف والأوضاع المحيطة، كما أنَّ منحه مهلة لبداية العام الجديد سيساهم في اتضاح الرؤية».

وتعود ملكية بنك القاهرة إلى بنك مصر المملوك للدولة، بعد استحواذ الأخير عليه في عملية بيع تمت في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، لتنتقل محفظة قروض بنك القاهرة المتعثرة إلى بنك مصر مقابل الأصول، وبالتالي تحديد موعد الطرح حق أصيل لثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

رئيس البورصة المصرية يكشف أسباب تأجيل الطرح العام لأسهم بنك القاهرة

وكان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، كشف في تصريحات سابقة عن أسباب تأجيل الطرح العام لبنك القاهرة بالبورصة، في مقدمتها الوباء العالمي مطلع 2020 والذي مثل سببًا رئيسيًا لتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، مشيرا إلى أنَّ تسعير السهم أبرز أسباب تأجيل طرح بنك القاهرة عدة مرات.

«الرقابة المالية» تعلق على تأجيل برنامج الطروحات الحكومية

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، منحت ثالث أكبر البنوك الحكومية، بنك القاهرة، مهلة مدتها 6 أشهر لطرح أسهمه بالبورصة في يونيو 2021، وذلك بعد أن قام بقيد الأسهم بالفعل قبل تلك المدة ولكن دون إتمام عملية الطرح، حيث يتم قيد أسهم الشركات بالبورصة أولا قبل إجراء عملية الطرح وبدء التداول خلال 6 أشهر، كما تزامن ذلك مع إعلان عدد من الشركات التي كان مقرراً طرحها بالبورصة التأجيل أيضا، معللين ذلك بظروف السوق.

ويشار إلى أنَّ طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية يعد أكبر عملية ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي بدأ الإعلان عنها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي، فيما لم يتم تنفيذ أغلب طروحات البرنامج حتى الآن.