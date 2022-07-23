لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية تربية رياضية جامعة الفيوم

تظل كلية التربية الرياضية حُلماً يطارد الكثير من الطلاب والطالبات بمرحلة الثانوية العامة 2022، خصوصاً أنّها تحافظ على اللياقة البدنية لهم، كما أنّ خريجي تربية رياضية يعثرون على فرص عمل بسهولة ويسر سواء في الكثير من مراكز الجيم، أو الأندية، أو كمدربين في مراكز خاصة أو حكومية، مما جعل الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها يتساءلون عن أقسام تلك الكلية، وشروط الالتحاق بها، وطرق الخضوع لاختبار القدرات.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية التربية الرياضية وأقسامها وشروط الالتحاق بها، وكيفية الخضوع لاختبار القدرات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أقسام كلية تربية رياضية

وتضم كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، 10 أقسام مختلفة يختار بينهم الطالب ليلتحق بالقسم الذي يريده وهم:

1-المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

2- لتدريب الرياضي وعلوم الحركة

3- الإدارة الرياضية والترويح

4- علوم الصحة الرياضية

5- العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية

6- الرياضيات المائية

7 - تدريب مسابقات الميدان والمضمار

8 - التمرينات والجمباز والتعبير الحركي

9- الألعاب الجماعية وألعاب المضرب

10- المنازلات والرياضات الفردية

نشأة تربية رياضية بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، تم إنشائها قبل 5 سنوات، حيث تأسست عام 2017 – 2018، والتحق بأول سنة لها 134 طالبا وطالبة انخرطوا في الدراسة العملية في مختلف ملاعب وصالات مراكز الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، ويشترط لدخولها اجتياز اختبار القدرات.

اختبار قدرات تربية رياضية

ويشترط اجتياز الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية لـ«اختبار القدرات»، والتي سيبدأ التسجيل فيها يوم 25 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المُقبل، من خلال الرابط التالي: "www.tansik.egypt.gov.eg".

وعقب الدخول على الرابط والتقديم، سيتم تحديد موعد الاختبار ومكانه ليخضع له تمهيدا للالتحاق بالكلية.