تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الآداب في جامعة الفيوم

تعد كلية الآداب من أكثر كليات جامعة الفيوم التي يلتحق بها أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة كل عام، خاصة طلاب القسم الأدبي، وتضم عددا كبيرا من الأقسام المتنوعة يبلغ عددها 12 قسماً، ويتم الالتحاق بها دون الخضوع لاختبارات قدرات، لذلك يرغب الكثير من الطلاب في معرفة أقسام الكلية ومميزاتها، وذلك للالتحاق بها بعد ظهور تنسيق الجامعات 2022.

وفي التقرير التالي، يقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب في جامعة الفيوم، وأقسامها، في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2022 في كل مكان.

تاريخ كلية الآداب بجامعة الفيوم

تأسست كلية الآداب بجامعة الفيوم عام 2006، حيث جرى تطبيق اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة القاهرة على كلية الآداب بجامعة الفيوم.

أقسام كلية الآداب بجامعة الفيوم

وتضم كلية الآداب بجامعة الفيوم 12 قسما مختلفا وهي:

1-اللغة العربية

2- اللغة الإنجليزية

3- اللغة الفرنسية

4- التاريخ

5- الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

6- علم الاجتماع

7- علم النفس

8- الفلسفة

9- علوم المعلومات

10- للغات الشرقية

11- اللغة الصينية

12- قسم الوثائق والمكتبات

أفضل أقسام كلية الآداب

وتأتي أفضل أقسام كلية الآداب، حسب توافر فرص العمل لها، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية بعدها، أبرزها قسمي علم النفس وعلم الاجتماع الذين يؤهلان للالتحاق بكلية الشرطة المتخصصة أو القوات المسلحة.

أقسام اللغات هي الأفضل

وتحتل أقسام اللغات المرتبة الثانية من حيث الأهمية، بعد قسمي علم النفس والاجتماع، خصوصاً أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية واللغات الشرقية، والتي لا يقتصر خريجيها على العمل في مجال التدريس فقط، ولكنهم يتوافر لهم العديد من فرص العمل في الترجمة، وإعطاء كورسات في اللغة، وشركات الاتصالات، وغيرها من المجالات المفتوحة.‏