تنسيق 2022: تعرف على أقسام كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ويبدأ الطلاب مرحلة جديدة من حياتهم بتنسيق الجامعات 2022، ليتمكن كل منهم من تحقيق حلمه الذي خطط له طويلاً، فهذا سيلتحق بكلية الطب، وآخر بالهندسة، وثالث بالصيدلة، بينما يلتحق طلاب القسم الأدبي بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام وغيرها من الكليات، وبين هذا وذلك يحلُم الكثير من الطلاب بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم التي أصبحت مؤخراً حلماً يلاحق الكثير من الطلاب لما لها من مميزات.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» أقسام كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، ضمن تنسيق الجامعات 2022 في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب الثانوية العامة.

إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات

يرجع تاريخ إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم إلى 9 مارس 2006، بينما بدأت الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الجامعي 2006 – 2007، وهي أحد الكليات المعتمدة رسمياً، وتسعى إلى إعداد كوادر متخصصة ومتميزة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مؤهلة وقادرة على التعلم المستمر لتستطيع المنافسة في سوق العمل، وتساهم في تطوير البحث العلمي، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.

أرقام كلية الحاسبات ومعلومات

وخصصت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، رقم هواتف وفاكس وبريد إلكتروني للطلاب لتقديم الاستفسارات اللازمة والإجابة عليها فوراً من خلال رقم تليفون 0842154835، أو البريد الإلكتروني coinf@fayoum.edu.eg

أقسام كلية حاسبات ومعلومات

وتضم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم 2022، أقسام مختلفة بلغ عددها 4 أقسام يختار بينها طلاب الثانوية العامة 2022، وهي:

1-علوم الحاسب

2- نظم المعلومات

3- العلوم الأساسية

4- البرامج الخاصة

مميزات كلية الحاسبات والمعلومات

وتتميز كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، بعدة مميزات، أبرزها:

1- تنظم الكلية ملتقى توظيفي لخريجيها بصورة دورية لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل جيدة بمرتبات مناسبة.

2- توفر كلية الحاسبات والمعلومات فرص للأوائل للتعيين كمعيدين في الكلية

3- ترشح الكلية أسماء الطلاب المتفوقين للسفر إلى عددٍ من الجامعات العربية المختلفة والدراسة بها.