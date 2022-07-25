وكيل عربية النواب: مشروع «الأضاحي والإطعام» حقق مبدأ التكافل المجتمعي

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعميد البرلمانيين، تجاوز إجمالي صكوك الأضاحي والإطعام مبلغ 205 ملايين جنيه هذا العام، نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق لوزارة الأوقاف، لافتا إلى أن جمع أكثر من 175 مليون جنيه صكوك أضاحي بزيادة أكثر من 30 مليون جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة أكثر من 20 % ووجه تحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على استمرار نجاح هذا المشروع المهم الذي يطبق فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين.

ثقة المصريين من المتبرعين في وزارة الأوقاف

وأرجع «أباظة»، في بيان له أصدره اليوم تحقيق وزارة الأوقاف لهذا الرقم القياسي الكبير إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها ثقة المصريين من المتبرعين في وزارة الأوقاف بأن أموالهم تذهب في طريقها الصحيح.

والسبب الثاني الإشراف المباشر ولحظة بلحظة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المشروع بنفسه وهو ما أدى إلى تحقيقه للنجاح المستمر وأن جميع من يشرفون وينفذون هذا المشروع يعملون ليلاً ونهارًا وبالمجان وهم في قمة السعادة لأنهم يدخلون الفرحة ويرسمون البسمة على وجوه الملايين من المستفيدين من هذا المشروع، والسبب الثالث يتمثل في أن هناك العديد من المواطنين اختاروا توكيل وزارة الأوقاف عنهم في القيام بهذا الدور واتضح بعد متابعتهم سنة بعد أخرى أن وزارة الأوقاف حققت النجاح في هذا الملف باحترافية ومهنية من خلال التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة.

توفير ملابس العيد للمواطنين من أهالينا من الفقراء

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، إن السبب الرابع يتمثل في الرؤية الثاقبة لوزير الأوقاف في التشديد على عدم تصوير أي أحد خلال الحصول على نصيبهم من الأضاحي تجنبا لإيذاء مشاعرهم مؤكدًا ضرورة التفكير سواء من وزير الأوقاف أو أي مؤسسة بالدولة أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني في مشروعات أخرى مماثلة ولتكن على سبيل المثال لا الحصر توفير ملابس العيد للمواطنين من أهالينا من الفقراء والبسطاء ترسيخا لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي الذي تنتهجه القيادة السياسية.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية تقدير واحترام لكل من شاركوا بجهدهم ومن ساهموا بأموالهم في تنفيذ واستمرار نجاح هذا المشروع مناشدًا جميع رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء والمواطنين الاستمرار في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر واحدًا من أهم وانجح المشروعات التي تطبق مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره.