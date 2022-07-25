إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 13 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

إصابة 13 في حادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا على بعد 3 كيلو من مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى ملوي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

وأصيب مساء أمس الأحد 7 أشخاص من أسرة واحدة، إثر إنقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران بها بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مطلع محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، وذلك بسبب إنفجار أحد إطارتها.

وتلقي اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، يتضمن إنقلاب سيارة ملاكي، وإشتعال النيران بها بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم 972 ن ب و، بمدخل البستان بالقرب من محور سمالوط، بسبب إنفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها.