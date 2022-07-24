مصرع شخص انهار عليه حائط أثناء هدم منزل في المنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، تحت أنقاض حائط بعد انهياره عليه أثناء المشاركة في هدم منزل قديم بإحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

انهيار حائط واجهة المنزل أثناء الهدم

كان اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بمصرع شخص إنهار عليه حائط أثناء مشاركته في هدم منزل قديم بقرية شم البحرية.

انتشال جثة الشاب المتوفى من تحت الأنقاض

وانتقلت سيارة الإسعاف ورجال البحث الجنائي، وبالفحص تبين مصرع «فتاح. م»، 23 عاما، أثناء مشاركته في هدم منزل ملك «س. ا»، حيث انهار عليه الحائط أثناء هدم واجهة المنزل ونتج عن ذلك وفاته تحت الأنقاض.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، كما قررت النيابة عرض جثة المتوفى على مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرتها وتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة.

كردون أمني حول المنزل المنهار

كما تم إخطار الوحدة لمحلية لمركز ومدينة مغاغة لعمل كردون أمني حول المنزل، لحين قيام الإدارة الهندسية والتنظيم بالفحص واتخاذ اللازم، حيث تم فصل تيار الكهرباء والمياه عن المنزل حفاظا على حياة المارة.