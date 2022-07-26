حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة يتلقاها اليوم مولود برج الحوت بشأن قضية شائكة، وفق توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج الذي يعد واحدا من الشخصيات الرومانسية والعاطفية، كما أنه مستمع جيد للآخرين، ويحاول تقديم الدعم والمساعدة للجميع سواء كان على معرفة بهم أو لا.

وبحسب تاريخ ميلاد عدد كبير من الفنانين ينتمون لأصحاب برج الحوت ولعل أبرزهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والفنان خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والراحل محمد عبد الوهاب.

واليوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك وكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، نعرض لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، بأن: «الفلك يدعم خطواتك.. تعمل بحماس، وتتضح الأمور من حولك، وتجد حلا لقضية شائكة».

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فإن القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية، خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.