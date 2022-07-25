حظك اليوم برج الدلو الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات الحنونة لكنه يفضل أن يحتفظ بمشاعره لنفسه، فهو دائمًا ما يظهر بشخصية باردة، لكنه عندما يكتسب ثقة الطرف الآخر فإنه ينفتح وتظهر شخصيته اللطيفة والمحاورة الذكية.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك وكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ومن حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، ان يجعلك القمر تستمتع اليوم بما تقوم به من نشاطات أو أعمال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن من حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، ورغم الضغوط، فإن القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.